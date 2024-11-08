Завершен очередной этап разминирования Донбасса

В этом году это их третья командировка в зону проведения специальной военной операции. Встреча пиротехников в севастопольском подразделении прошла тепло и трогательно: наконец-то можно обнять родных и близких, пожать руки сослуживцам.

«Работы продолжались с апреля. За это время пиротехниками чрезвычайного ведомства обезврежено 564 взрывоопасных предмета, очищено 126 гектаров территорий», — отчитался Арсен Смаилов, заместитель начальника Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.

Разминировали мирную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья в составе сводного отряда и севастопольцы, и представители Донского, Ногинского, Сибирского спасательных центров, Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

«Поддерживало то, что знали: дома ждет семья, поддерживало общение с дочерью, с женой, с родителями. Большое спасибо руководству за организацию нашей работы — это немаловажно», — отмечает начальник отделения пиротехнических работ части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю Илья Орёл.

Все севастопольские пиротехники вернулись домой. Это была опасная работа, которую они выполнили профессионально и успешно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.