В Крымэнерго придумали преступную схему повышения прибыли

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя подразделения Крымэнерго, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, обвиняемый, являясь одним из руководителей предприятия, совместно с генеральным директором, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была фабриковать доказательства воровства электроэнергии юридическими и физическими лицами.

Таким образом должностные лица Крымэнерго, достоверно зная о наличии заключенных договоров, октября 2022 года по август 2023 года составили акты о безучетном потреблении электроэнергии 17 потребителей, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 138 млн рублей.

Преступная схема была выявлена в ходе прокурорской проверки и в рамках оперативной работы УЭБиПК МВД по Республике Крым. Проведено более 60 обысков и осмотров в помещениях электросетей всех районов республики и по местам жительства фигурантов, осмотрены приборы учета пострадавших абонентов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан.

Вину в совершении преступления обвиняемый директор подразделения признал. Его уголовное дело направлено в Керченский городской суд.

А бывший гендиректор ГУП «Крымэнерго» находится в бегах и объявлен в розыск.