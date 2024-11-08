Панораму откроют в апреле 2026 года

Посетители смогут вновь попасть в здание, где экспонируется панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», и увидеть отреставрированное полотно в 2026 году, сообщили ТАСС в Музее обороны Севастополя, в состав которого входит объект.

Панораму закрыли для посещения в октябре 2022 года, когда началась реставрация исторического здания. К тому моменту без серьезного ремонта музейный объект отработал ровно 68 лет: восстановленное после произошедшего в годы войны пожара здание принимало посетителей с 16 октября 1954 года.

«Планируемый срок открытия здания панорамы — апрель 2026 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что срок завершения работ в самом здании, согласно контракту, установлен на декабрь 2024 года, их общая стоимость — почти 723 млн рублей. К настоящему времени завершены работы по усилению фундаментов, заменено медное покрытие кровли и остекление светового фонаря, выполнен ряд других этапов. Проведен капитальный ремонт всех инженерных систем и коммуникаций, а угольная котельная, отапливающая здание, заменена на современную систему вентиляции и кондиционирования.

Подходит к концу реставрация фасадов, внутренних интерьеров, лепного декора, дверных и оконных заполнений — как подчеркнули в музее, при реставрации ставилась цель сохранить историческую подлинность всех элементов, и материалы подбирались максимально соответствующие времени создания памятника.

Однако, пояснили в музее, необходимо отреставрировать не только здание, но и саму панораму: живописное полотно и предметный план. Работы поручены ведущему в стране профильному учреждению — Всероссийскому художественному научно-реставрационному центру имени академика И. Э. Грабаря.