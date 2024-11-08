Отметили годовщину создания опорных пунктов ДНД

На торжественное мероприятие пригласили самых дружинников, а также представителей полиции города, с которыми общественники работают в постоянном взаимодействии.

Они вместе следят за порядком на улицах, предотвращают порчу государственного имущества, обнаруживают и обезвреживают нарушителей общественного порядка. Зоной их ответственности также является прием заявлений от жителей города о различных нарушениях.

За год совместно с управлением внутренних дел в Севастополе создано 10 опорных пунктов общественной безопасности для помощи участковым уполномоченным.

— За этот год дружинниками и полицейскими совместно предотвращено 165 правонарушений, зафиксировано 58 фактов получения оперативно значимой информации для конкретных следственных действий. Так, в Балаклавском районе сотрудник ОП обнаружил угнанный автомобиль и благодаря действиям сотрудников ГАИ и участкового, нарушители были задержаны, — рассказал директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По словам заместителя командира добровольной дружины города Севастополя Михаила Куликова, дружинники также участвуют в розыскных мероприятиях, оказывая помощь полиции.

На сегодня в Севастополе четыре десятка дружинников. Критериями определения лучших являются максимальное количество выходов на охрану общественного порядка и результативность. По итогам конкурса первое место занял Михаил Сульдин, второе — Юрий Макеев, третьм лучшим дружинником стала Галина Лосива.

Согласно существующим законам, правительство города оказывает материальную помощь самим дружинникам, в зависимости от отработанного времени, а также материально-техническую помощь, обеспечивая компьютерами и оргтехникой. В каждом опорном пункте общественной безопасности выделены помещения для приема граждан, правда пока общего номера телефона для приема обращений нет.

Как сообщил А.Краснокутский, в ближайшее время планируется открыть при департаменте общественной безопасности информационно-консультационный центр.