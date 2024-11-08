Организовали канал для незаконных гастарбайтеров

Следствием установлено, что в 2021 году 51-летний индивидуальный предприниматель из Волгоградской области организовал в Севастополе преступную группу по незаконной регистрации иностранцев.

На его деньги жительница Севастополя открыла фирму по консультированию иностранных граждан по вопросам миграции. Женщина подыскивала иностранцев, желающих встать на миграционный учет, но не имеющих для этого законных оснований.

Еще две сообщницы — сотрудницы филиала паспортно-визового сервиса, готовили фиктивные документы о прибытии гастарбайтеров. Адресом их проживания в Севастополе указывалось нежилое офисное помещение на ул.Хрулева. В дальнейшем участники организованной группы передавали эти документы в отдел по вопросам миграции УМВД.

Преступная группа, создавшая канал незаконной миграции для более сотни иностранных граждан, была выявлена в ходе прокурорской проверки совместной с оперативниками ФСБ и МВД.

Вина всех участников в совершении преступления подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, показаниями свидетелей, протоколами осмотров предметов и документов. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району Севастополя, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранцев.