На набережной укладывают египетский гранит

На набережной Приморского бульвара полным ходом идут работы по монтажу гранитных плит, о происхождении которых нетрудно узнать по этикеткам c надписью Made in Egypt.

По словам главного инженера компании-подрядчика ООО «Севпроектмонтаж» Сергея Тимофеева, выбор египетского гранита объясняется отсутствием в составе металлических примесей, что выгодно отличает этот материал от отечественного гранита, характеризующегося высоким содержанием металла, применять их в условиях близости моря невозможно.

— Поэтому мы используем гранит с нулевым содержанием металла, что обеспечивает его долговечную эксплуатацию. Проще говоря, ржаветь плиты не будут, — объяснил С.Тимофеев.

Он заверил, что укладывают плиты из цельного природного камня, а не из пресованой гранитной крошки, как многие думают.

Общая площадь покрытия составит шесть тысяч квадратных метров. Площадь подпорных стен, которые также будут отделаны гранитом, — 650 кв.м. Общая длина парапетов вдоль уреза воды — 500 метров. Такой объем работ предстоит завершить до конца текущего года, в этот срок строители обещают уложиться.

Сейчас же на объекте полностью завершены демонтажные работы, выполнено устройство бетонного основания, ведется укладка гранитных плит.

— Так как объект прибрежный и условия его эксплуатации довольно сложные, мы применяем материалы с улучшенными техническими характеристиками: бетонная плита основания выполнена с применением цемента высокой марки, поверх укладываются гранитные плиты толщиной 100 мм на специально разработанный противосульфатный клеевой состав, — рассказал главный инженер.

Особое внимание С.Тимофеев уделил также специально разработанному усиленному узлу крепления гранитных плит к бетонному основанию. При этом применяется технология скрытого устройства анкеров, что должно обеспечивать прочность конструкции и долговечность ее эксплуатации. Часть таких узлов крепления уже выполнена, и недавний шторм показал надежность конструкции.

По всей набережной теперь устраивают парапет высотой 60 см, который со стороны моря будет выполнять функции волноотбойника за счет специального профиля. Строители и называют парапеты волноотбойными стенами, по примеру тех трех, что уже были сооружены на набережной Приморского бульвара при ремонте в 2008 году.

Свободные участки между парапетами должны обеспечивать слив воды обратно в море.

— В волноотбойных стенах предусмотрены сливы-лотки, к которым при помощи разуклонки гранита будет обеспечиваться слив воды. Поэтому, когда волна ударяет в стену, ее разворачивает и она возвращается обратно. Срывание или смывание гранита исключено, — пообещал главный инженер.

Еще один интересующий севастопольцев вопрос: внешний вид исторической подпорной стенки на набережной.

— Существующая стена после очистки представляла довольно печальное зрелище. Сейчас произвели ее укрепление, инъектирование, усилили армированием с применением торкретированного бетона. В последующем ее отделают также гранитом на скрытом анкерном креплении, — ответил на вопрос С.Тимофеев.

Историческую бутовую кладку, на которую еще в начале ремонтных работ обратил внимание севастопольский историк-краевед Степан Самошин, по словам главного инженера, сохранить и даже воссоздать не удалось. Этот участок также облицуют гранитными плитами.

— Так будет красивее, — аргументировал строитель.

Отказ от простого бетонирования набережной он также объяснил чисто эстетическими соображениями. Для отделки используются гранитные плиты шести цветов и пяти типоразмеров. В конечном итоге получится гармоничное цветовое пространство, которое будет особенно эстетично смотреться после дождя или после шторма.

К слову, поверх парапетов также уложат 150-мм гранитную плиту, которую тоже заанкерят и закрепят с применением бетона и специального сульфатостойкого клея, что позволит предотвратить отрыв.

Кроме того, согласно проекту, по внутреннему краю парапетов протянут светодиодную подсветку. Строители дают трехлетнюю гарантию выполненных работ.

По факту увиденного, отметим, что набережная, безусловно, преображается, но это, похоже, будет уже другая набережная.