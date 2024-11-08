Крым станет пилотным регионом в федеральной программе гастротуризма

Об этом на обучающем семинаре по работе экскурсоводов на винных маршрутах «в точке кипения» СевГУ сообщила руководить проекта по развитию гастротуризма АСИ Екатерина Суменкова. По ее словам проект заработает в следующем году. Дорожная карта подготовлена и находится на согласовании.

— Каждый регион уникален. В Крыму есть успешные программы на рынке винного и гастротуризма. Почему бы нам их не распространить в других регионах? На полуострове множество маленьких виноделен и ферм, которые производят уникальные продукты, которые недоступны в России: их очень сложно купить. Будем работать в этом направлении: обмениваться компетенциями, повышать меры по развитию профессионального образования в сфере туризма, поднимать престиж таких профессий как гиды, экскурсоводы, администраторы, официанты, горничные, сомелье, — объяснила задачу программы Е.Суменкова.

По ее мнению, жители Сахалина могут, например, стать у себя на острове амбассадорами (послами) крымских вин и уникальных органических продуктов полуострова, а также выводить их на Азиатские рынки.

Пробовать на вкус

После семинара в «Точке кипения» прошло последнее занятие по программе профессиональной переподготовки экскурсоводов по нацпроекту «Демография». Слушателями обучающего курса стали действующие и начинающие экскурсоводы, а также студенты профильных факультетов Севастопольского государственного университета.

— На лекциях мы всегда делаем акцент на самые перспективные направления в туристско-экскурсионной работе в крымском и севастопольском регионах. Поскольку мы хотим, чтобы наш регион и полуостров в целом стали точками круглогодичных туристских дестинаций (комплексный туристический продукт. Прим.ред), нам крайне необходимо идти в направление развития тех видов туризма, которые не привязаны к сезонным условиям. Чтобы мы смогли преодолеть это «прокрустово ложе»: солнце, море, пляж, — объяснила тему нынешнего «кипения» доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса СевГУ, кандидат географических наук Екатерина Лукьяненко.

По ее убеждению, залог успешной дестинации, которую можно круглогодично предложить туристам — это промышленный туризм. В Крыму и Севастополе он связан с эногастрономией — вином и едой.

— Промышленность нашего региона, которая может заинтересовать туриста, это не машиностроение, не какие-нибудь другие крутые индустрии. У нас это пищевая промышленность, то, что пахнет, что можно попробовать, испить. Турист хочет попробовать регион на вкус, — считает Е.Лукьяненко.

В Крыму уже созданы и работают винная и гастрономическая карты туриста. Поэтому курс на винный туризм — направление очень перспективное, но для экскурсоводов пока сложное. Им необходимо освоить большое количество новой информации, начиная с истории и географии региона до терминологии, используемой в виноделии.