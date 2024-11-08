К качеству школьного питания замечаний нет, но дети от обедов отказываются

Представители Роспотребнадзора и департамента образования Севастополя предприняли профилактический выезд в образовательный центр «Казачья бухта» для контроля школьного питания. Нарушений не нашли.

В ходе проверки была осмотрена школа в целом и оценены условия создания безопасных условий для проведения образовательного процесса.

— Мы посетили одну из школ Севастополя и посмотрели в целом на организацию учебного процесса с точки зрения создания условий. С нами были специалисты Роспотребнадзора, руководитель которого непосредственно оценил, каким образом и как в школе созданы условия для обучения ребят. Мы посмотрели классы, школу, а также пищеблок, — объяснил журналистам цель визита директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

По его словам, родители также могут принимать участие в контроле качества питания. Для это существует несколько форм взаимодействия, в том числе «Родительский контроль».

— У родителей есть законное право знать и всегда участвовать в процессе контроля за тем питанием, которые получают ребята. Есть форма, когда можно прийти непосредственно в школу, и родители этим пользуются. Они составляют соответствующие акты, пишут замечания. Это прямой диалог с подрядчиком, который организует питание, диалог с руководителем образовательной организации, — отметил глава депобразования.

Проконтролировать школьное меню родители также могут, подписавшись на телеграм-каналы операторов питания, которые размещают там фотографии контрольных блюд.

Как объяснил руководитель регионального Роспотребнадзора в Севастополе Денис Смирнов, в ходе профилактического визита в пищеблоке проведено бактериологическое исследование, проинспектировано меню на содержание белков, жиров, углеводов, энергетическую ценность, сопоставление блюд. Результаты исследований станут известны в течение трех-пяти дней.

— В ходе обхода школы замечания не выявлены, — подвел черту визиту Д.Смирнов.

Прямой диалог у школьного забора

По окончанию мероприятия «Севастопольская газета» поинтересовалась у родителей, ожидающих своих чад за забором, обедают ли их дети в школьной столовой, нравится ли им качество питания? Из ответов семи мам, выяснилось, что их дети в школе не питаются.

Тогда возник другой вопрос: почему дети отказываются от бесплатного питания, которое предоставляет государство?

Ответы были единодушны: дети отказываются есть невкусную еду.

Родители рассказали, что в первой четверти были случаи, когда дети жаловались на холодные обеды, внешний вид блюд отбивал аппетит, выдавали мятые и испорченные фрукты. По этому поводу родителями в адрес администрации школы были высказаны замечания.