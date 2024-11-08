Фондохранилище Херсонеса откроют зимой

Уже подготавливаются все необходимые документы для ввода в эксплуатацию здания на проспекте Античном.

Последнее обещание о переезде фондов музея-заповедника в новое здание было дано в апреле прошлого года. Тогда администрация музея-заповедника Херсонес Таврический заявляла, что фондохранилище сдадут летом. И вот озвучена новая дата — конец 2024 года, в крайнем случае — начало 2025-го.

— На данный момент «физика» здания фондохранилища абсолютно готова. Только что мы с комиссией музейщиков прошлись по внутренним помещениям, все осмотрели. На данный момент подготавливаются все необходимые документы для ввода в эксплуатацию этого здания. И я надеюсь, что в конце этого года, максимум в начале следующего вы будете свидетелями нашего переезда сюда, на Античный проспект. Здесь же разместятся наши фондовые коллекции, будут открыты залы для открытого фондохранения и временных экспозиций», — сообщила 6 ноября в соцсетях директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова после очередной инспекции долгостроя.

По ее словам, в новое здание также переедет детский центр и отделы музея.

Строительство фондохранилища Херсонеса началось в 2018 году, неоднократно менялись подрядчики и корректировалась проектная документация. Здание обещали сдать в конце 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год, потом 2024-й.

Согласно изначального проекта, общая площадь фондохранилища должна составить 2,5 тысячи кв.метров. В здании разместятся помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские, экспозиционные залы с лекторием, другие технические помещения.