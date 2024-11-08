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Деньги от продажи винсовхоза «Качинский» пойдут на выплату участникам СВО

Хрулёва Инга

Об этом на пленарном заседании Законодательного собрания сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

Депутаты на заседании 8 ноября приняли законопроект, позволяющий внести изменения в план приватизации на 2024 год, и наряду с другими объектами приватизировать имущество бывшего винсовхоза «Качинский». Предполагаемая выгода для города от его приватизации составит не менее 852 млн рублей единовременной выплаты, инвестиции более 4 млрд рублей в течение трех лет, увеличение налоговых поступлений от предприятия в бюджет к 2027 году в два раза и создание новых рабочих мест.

— Как известно арендная плата, которую получает город от сдачи в аренду оборудования и недвижимости предприятия, составляет 41 млн рублей в год. Если мы посчитаем на срок аренды до 2040 года — это получается порядка 600 млн рублей. Мы даже с вами не получим той суммы, которую мы можем получить от продажи данного имущества в этом году. При этом безусловно, это не секрет, необходимые социально значимые расходы в этом году нам нести. В том числе данные деньги, которые получены в бюджет города Севастополя, будут направлены на компенсацию стоимости земельных участков для участников СВО, — объяснила выгоду от приватизации С.Пирогова.