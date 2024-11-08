Бой курантов пообещали синхронизировать с часами

Куранты Матросского клуба с некоторых пор отстают на час от московского времени.

Читатели «Севастопольской газеты» заметили, что в час дня куранты бьют 12 раз, и обратились в редакцию с вопросом: «Почему?»

Газета для начала решила удостовериться, так ли это. Оказалось читатели не ошиблись. Ровно в полдень стрелки часов показали точное московское время, а куранты отбили лишь 11 раз, после чего замолчали. Зато в час дня на пл.Ушакова раздалось 12 ударов. Соответственно, в два часа — лишь один удар. И так далее...

Вопрос о несоответствии времени и боя «Севастопольская газета» адресовала директору драмтеатра им.Б.Лавренева ЧФ Сергею Коновалову, именно так называется сейчас должность начальника Матросского клуба.

Как оказалось, он знает о данной технической неисправности и пообещал, что она будет ликвидирована. Правда, конкретного срока, когда в полдень куранты отобьют 12 раз, называть не стал.