С догазификацией и ГУП не спешил

Только после публикациях в соцсетях и прокурорской проверки ГУПС «Севастопольгаз» подключило к газу дом на ул.Митридатской.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку по публикациям в соцсетях и СМИ информации о волоките с подключении газа в индивидуальном жилом доме. Местный житель сообщал, что для обеспечения его жилья голубым топливом нужно проложить всего 15 метров трубы. Договор с газовщиками заключен, деньги оплачены, но работы в срок не выполнены.

Факты подтвердились. Договор с ГУПС «Севастопольгаз» о подключении (технологическом присоединении) газового оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации индивидуального дома на ул.Митридатской в Севастополе мужчина заключил еще в ноябре 2023 года, но работы не выполнены.

Прокуратура района внесла руководителю ГУПС «Севастопольгаз» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Мероприятия по догазификации дома госпредприятие выполнило, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Достойные наследники

Договор на догазификацию дома на ул.Митридатской саботировало государственное предприятие — ГУПС «Севастопольгаз». Но и другой «Севастопольгаз» — публичное акционерное общество (ПАО) — тоже с догазификацией не спешил. Это стало одним из поводов его национализировать решением правительства города от 17 октября 2024 года.

«Губернатор Михаил Развожаев тогда подчеркивал, что возвращение предприятия в государственную собственность в первую очередь предполагает и интенсивное решение вопросов догазификации», — сообщили 23 октября в пресс-службе правительства Севастополя, отметив, что ГУП «Севастопольгаз» «осуществляет административное управление наследием ПАО «Севастопольгаз».

В телеграм-канале ГУПа также появились радостные посты, что «газификация Севастополя скоро пойдет полным ходом!»: «Последние полтора года жители города столкнулись с трудностями в процессе социальной газификации из-за задержек в подключении к газовым сетям со стороны «ПАО «Севастопольгаз». Но хорошая новость — ситуация меняется! В ближайшее время те, кто ждал подключения, получат звонок: с ними свяжутся для предоставления договоров на поставку газа, техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, и, наконец, для долгожданной врезки и пуска газа!»