Полковник Сигунов стал генерал-майором полиции

В списке офицеров, получивших погоны генерал-майора полиции, 50-летний Сергей Сигунов — начальник Управления МВД России по Севастополю.

До назначения в Севастополь в 2023 году, С.Сигунов был замначальника липецкой полиции. За время прохождения службы в органах внутренних дел он награжден орденом «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

День сотрудника органов внутренних дел в России отмечают 10 ноября.