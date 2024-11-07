Миллион посетителей уже побывали в Новом Херсонесе

За 100 дней с момента открытия новый музейно-храмовый комплекс принял миллион гостей.

Миллионным посетителем стал Сергей Савушкин, который вместе с семьей вечером 6 ноября пришел в Новый Херсонес.

Семья переехала в Севастополь из Ханты-Мансийского автономного округа 10 лет назад. В Новый Херсонес Савушкина приезжают уже не первый раз.

Для миллионного посетителя и его семьи провели бесплатную экскурсию с выходом на смотровую площадку будущего Музея христианства.

Для посетителей музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыли 31 июля.