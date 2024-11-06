В гонке на выносливость никто не победил

Таковы правила гонки, о которых «Севастопольской газете» еще раз напомнил организатор первого в Крыму и в Севастополе ультрамарафона Backyard Ultra Taurica Александр Марченко.

По его словам, причина в том, что на 28-й круг вышли сразу три участника: ялтинцы Александр Борисенко и Эбазер Фазилов, а также севастополец Григорий Захария.

По условиям гонки, победитель должен быть только один, однако на 29-й круг по физически-психологическому состоянию не вышел никто. Таким образом, гонка окончилась без победителя. При этом эти трое пробежали по 188 километров, еще шесть бегунов преодолели больше 100 километров.

— Так как официально невозможно было определить одного победителя, в итоге мы назвали это победой крымской дружбы, — сказал А.Марченко. Тем не менее, эти трое вошли в историю, как установившие на первом Крымском Backyard Ultrа планку в 28 часов, которую теперь будут преодолевать участники следующих соревнований, — сказал организатор.

Все трое — спортсмены-любители, но имеющие в активе участие в сложнейших, многокилометровых гонках и ультрамарафонах.

Невзирая на отсутствие одного победителя, А.Марченко, как организатор, решил распределить призовой фонд в 22222 рубля на всех троих.

Он сообщил, что намерен провести Backyard Ultra Taurica ровно через год, но уже в течение двух суток. А четырехдневный забег он планирует приурочить к Дню России 12 июня.