В 2025 году установят еще 22 электрозаправки

Всего в Севастополе уже действуют 26 зарядных станций для электроавтомобилей, в этом году установили, но пока не подключили еще пять, а в следующем планируют установить еще 22, доложил на заседании городского правительства директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, в 2022 году установлено 10 станций, в 2023-м — 16. В этом году зарядные станции устанавливал ООО «Севэнергосбыт». По ним сейчас проводятся установочные работы.

С.Таматаев напомнил, что Севастополь вошел в число девяти пилотных регионов, в которых планируют развивать электрозарядную инфраструктуру, а субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат на техническое присоединение электрозарядок увеличены с 30 до 60%.

Как сообщила пресс-служба компании Volt4Drive, это их компания вместе с ООО «Севэнергосбыт» (оба предприятия являются частью АО «Объединенные Энергетические Системы») устанавливают в Севастополе электрозаправочные станции. В прошлом году установили пять, и в этом — столько же (две — на Фиолентовском шоссе, 1В и три у пляжа «Омега»).

Новые станции с тремя пистолетами постоянного тока обеспечивают возможность зарядки сразу трех автомобилей с мощностью до 150 кВт одновременно. Время зарядки занимает от 15 до 30 минут, а управление процессом осуществляется через мобильное приложение.