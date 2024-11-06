Стоимость рабочего патента для мигрантов увеличили до 10,6 тыс рублей

Прежде принятие проекта закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Севастополя, на 2025 год» отложили из-за необходимости уточнить размер коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Севастополя на следующий год.

Как прозвучало изначально, была поставлена задача увеличить стоимость патента для иностранцев, чтобы при налогообложении они платили с суммы минимальной заработной платы примерно столько же, сколько и граждане России. По мнению городских властей, последнее должно стимулировать работодателей к найму граждан РФ.

Теперь же директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина сообщила, что департамент рассчитал коэффициент, позволяющий приблизить условия оплаты труда граждан Российской Федерации к работникам-иностранцам, он составил 3,0872.

— По сравнению с установленным коэффициентом 2,48 и размером патента в 7142,4 рубля, нынешний патент в случае принятия закона на 2025 год, будет составлять 10 619 рублей, — представила содержание принимаемого документа Е.Сулягина.

Она также уточнила, что средний размер налога с российского гражданина на 2025 в Севастополе предполагается примерно в сумме 7,5 тысяч рублей.

По приведенной чиновницей информации, поступление в доходную часть городского бюджета от стоимости патентов за первое полугодие 2024 года составило 73 миллиона рублей.

— Хотя у нас крайне низкая безработица и больше наблюдается дефицит рабочей силы, без мигрантов, особенно в строительстве, обойтись будет сложно. Но это будет стимулировать работодателей к поиску граждан России для найма на работу, — прокомментировал принятие документа глава города.

Одобренный на заседании правительства города проект закона планируется представить на рассмотрение депутатам Законодательного собрания.