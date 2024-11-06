Севастопольскую ТЭЦ отдадут в концессию на 15 лет

Концессионное соглашение в отношении Севастопольской ТЭЦ, расположенной в Инкермане, на ул.Ангарской, 10 заключат без проведения конкурса с АО «Севэнерготех». Такое постановление принято 5 ноября на заседании городского правительства.

Точнее, конкурс на заключение концессионного соглашения все-таки проводился, но заявитель оказался единственным. С ним в итоге и было решено заключить соглашение, с целью модернизации существующего на ТЭЦ оборудования и сокращения нагрузки на бюджет Севастополя.

— Прямые инвестиции концессионеров в этот объект составят 66 млн рублей. Инвестиции будут направлены на модернизацию теплового и газового хозяйства ТЭЦ. Передача Севастопольской ТЭЦ в концессию также приведет к сокращению затрат ГУПС «Севтеплоэнерго», позволит решить существующие проблемы по эксплуатации Севастопольской ТЭЦ и снизит нагрузку на бюджет Севастополя, — представил документ заместитель директор департамента городского хозяйства Николай Битосов.

По информации первого заместителя губернатора Алексея Парикина, в год ТЭЦ сейчас генерирует убытки в размере 360 млн рублей, они покрываются за счет субсидий из городского бюджета. Теперь этим займется концессионер.

Соглашение заключается на 15 лет, по истечении которых и предприятие, и модернизированное оборудование вернутся в собственность города.

По заверению А.Парикина, тариф на отопление для ТЭЦ будет как и у Севтеплоэнерго.

Как следует из принятого постановления, концессионное соглашение будет заключено с акционерным обществом «Севэнерготех». По данным сервиса «Прозрачный бизнес» Федеральной налоговой службы, это микропредприятие зарегистрировано в начале 2023 года в Севастополе с уставным капиталом в один миллион рублей. Основной вид деятельности — производство электроэнергии. Единственный акционер — Елена Копышевская (ее ИНН выдан в Подмосковье).