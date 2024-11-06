Общественную палату почти доукомплектовали

По квоте губернатора в состав Общественной палаты Севастополя вошли три, а от заксобрания — два новых члена. Вакантными остаются еще пять мест.

Доформирование потребовалось, так как часть членов ОП досрочного сложили полномочия, в том числе став депутатами Законодательного собрания.

От губернатора в Общественную палату вошли Артем Гордиенко, Станислав Корякин и Любовь Шмиголь. От заксобрания — Андрей Куринов и Денис Цыганок. Оставшиеся пять свободных мест будут распределены самой палатой между кандидатами, предложенными местными общественными объединениями.

В составе ОП Севастополя сейчас должно быть 33 члена — 11 выдвигает и утверждает Законодательное собрание, 11 — губернатор, еще 11 избирают уже назначенные члены Общественной палаты.

Обновленный состав Общественной палаты здесь.