Обрушение берега угрожает Уваровской базилике

Руины базилики, которая считается местом крещения князя Владимира, могут обрушиться в море в ближайшее время из-за разрушения берега.

Сейчас риск для этого объекта особенно велик, сообщили ТАСС в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», на территории которого находятся археологические памятники.

Директор учреждения Елена Морозова подняла вопрос о необходимости исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления в марте 2020 года на встрече с президентом РФ, отметив, что на это потребуется «большой объем средств». Она поясняла, что периодически происходит обрушение берега, и на некоторых участках обрыв подошел практически вплотную к памятникам.

«Все северное побережье Херсонесского городища представляет собой абразионный обрыв — клиф, постоянное обрушение которого угрожает прибрежным археологическим памятникам. Под особой угрозой находятся [защищавшая город со стороны моря] башня I, [средневековый] Шестистолпный храм, Уваровская базилика и 28-я куртина (один из фрагментов оборонительной стены — прим. ТАСС)», — говорится в ответе музея-заповедника на запрос ТАСС.

Отмечается, что на данный момент есть возможность отслеживать изменения клифа по мере обрушения его фрагментов, но не выявлять причины этого.

«Для проектирования мер по сохранению береговых обрывов, и тем самым — объектов культурного наследия, необходима всесторонняя информация о локализации наиболее опасных участков клифа и скрытых в объеме скального массива зарождающихся очагах разрушения. Для этой цели наибольшую эффективность показали современные неразрушающие геофизические методы, используемые при изучении опасных геологических процессов. В музее-заповеднике создана рабочая группа, работающая над инновационной методикой комплексного мониторинга состояния берегового клифа», — уточнили в учреждении.

К настоящему моменту, добавили в музее, на северном берегу городища проведены исследования, в которых участвовали сотрудники «Херсонеса Таврического», Севастопольского государственного университета и Санкт-Петербургского горного университета.

«Выявлены опасные участки клифа в районе Уваровской базилики, где можно прогнозировать обрушение в ближайшее время. За развитием опасных процессов необходимы дальнейшие наблюдения с помощью неразрушающих инновационных методов, продолжение работ зависит от возможности финансирования. На основании этих результатов и должен быть разработан в будущем проект по берегоукрепительным работам», — подчеркивается в сообщении.