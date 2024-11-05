Решили приватизировать винзавод «Качинский+»

Проект приватизации представила директор департамента по имущественным и земельным отношениям Галина Попова, предложив дополнить перечень имущества, намеченного к приватизации в 2024 году комплексом объектов движимого и недвижимого имущества, арендуемого в настоящее время ООО «Качинский+».

По ее словам, согласно федеральному закону, с 1 января 2025 года любая организация, производящая алкогольную и спиртосодержащую продукцию, обязана использовать технологическое оборудование, принадлежащее ей на праве собственности. То есть, если производственные мощности будут находиться в аренде, существует риск остановки деятельности предприятия, что повлечет за собой сокращение поступления арендных и налоговых платежей в бюджет Севастополя.

– Предприятию необходимо модернизация, объекты капитального строительства, движимое имущество и многолетние насаждения используются ООО «Качинский+» с 2004 года, а его предшественниками – с 1960 – го. Несмотря на содержание имущества в надлежащем состоянии, на сегодня оно имеет высокую степень физического и морального износа – от 60 до 100%. Большая часть является технически и технологически непригодной для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим требуется его полное обновление и реновация, – завила Г.Попова.

Она также озвучила следующие цифры: предприятию требуется более 4 млрд инвестиций, какие государство не может взять на себя. Необходимый объем для увеличения мощности предприятия с 7,5 тысяч до 15 тыс тонн переработки винограда – 900 млн рублей.

Планируется посадка новых виноградников на площади порядка 1,5 тысячи га, на что потребуется около 3 млрд руб..

– В настоящее время объекты капитального строительства, движимое имущество и многолетние насаждения находятся в аренде, сроком на 36 лет. Договор заключен в 2004 году и действует до 2040 – го. Сумма арендных платежей за 2022-2023 годы составила 58 млн рублей, за 2024 год – 41 млн рублей, – продолжила Г.Попова.

Она также сообщила, что по предварительной оценке независимой экспертной организации стоимость имущества сейчас составляет 852 млн рублей.

При этом предполагается, что после принятия закона Заксобранием, будут проведены торги, в результате чего бюджет города уже в этом году дополнительно получит сумму в размере не менее 852 млн руб.

Налоговые поступления в бюджет города продолжат поступать, они составляли около 40 млн рублей в год. При вложении инвестиций в основные фонды город получит рост налоговых поступлений в два раза к 2027 года.

Особо оговорено, что в план приватизации включаются только те земельные участки, на которых расположены здания, земли сельхозназначения под виноградниками останутся и будут предоставляться в аренду.

– Таким образом, Севастополь получит единовременное поступление в бюджет в размере не менее 852 млн руб, инвестиции более 4 млрд рублей в течение трех лет, увеличение налоговых поступлений от предприятия в бюджет в два раза к 2027 году, улучшение инвестиционного климата, рост туристической привлекательности региона, создание новых рабочих мест, – заключила Г.Попова.

Губернатор Михаил Развожаев при этом сравнил ситуацию с аналогичной по Инкерманскому винзаводу.

– Считаю, надо поддержать, поскольку альтернатива только такая, что предприятие просто перестанет работать в следующем году. Плюс инвестиции, которые сегодня заявлялись, – резюмировал глава города.