Разграничили, где Крым, а где Севастополь

Проект закона «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации — городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым» единогласно принят депутатами сразу в двух чтениях на пленарном заседании 5 ноября. Документ необходим для завершения процедуры по внесению в Единый государственный реестр недвижимости координат прохода границы, утверждения градостроительных документов, а также позволит продолжить работу над новым генеральным планом города.

Проблему несоответствия границ двух субъектов РФ, находящихся на Крымском полуострове — Севастополя и Республики Крым — их органы власти решали с 2017 года.

Севастополь граничит по Нахимовскому и Балаклавскому району с Бахчисарайским районом и городским округом Ялта Республики Крым.