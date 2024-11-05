По доходам бюджет перевыполнен, а расходовать не торопятся

Правительство Севастополя отчиталось перед депутатами заксобрания об исполнении бюджета города за первое полугодие 2024 года.

Доходов поступило 34,3 млрд рублей, в том числе 15,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 2,4 млрд, или 19%, больше, чем за аналогичный период 2023 года, а также более 19 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Кассовое исполнение плана по собственным доходам за полугодие выполнено на 112,5%. Годового плана — на 52,5%. Основными доходными источниками бюджета города является доход на НДФЛ — 40,2%, налог на прибыль организаций — 13%, налоги на совокупный доход — 12,4%.

При этом расходы составили 33,8 миллиарда рублей — это 42,4% по годовому плану. Что считается хорошим результатам, поскольку основные расходы обычно приходятся на конец года.

На социальные нужды было направлено почти 15 млрд рублей или более 44% от общего объема произведенных расходов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,1 млрд рублей или почти 8%. Наибольшая нагрузка по расходам легла на сферу социальной политики, образование, национальную экономику, ЖКХ, здравоохранение.

По словам руководителя департамента финансов Алексея Плотникова, который представлял отчет перед депутатами Законодательного собрания, резервный фонд правительства Севастополя на 2024 года был утвержден в размере 750 млн рублей. За полгода из него потрачено 411,3 млн. В основном расходы шли на компенсацию пострадавшим от последствий ракетных атак и другие неотложные нужды.