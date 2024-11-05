Парк «Морской прибой» откроют в 2025 году

Парк-памятник садового искусства «Морской прибой» будет создан на южном побережье Крыма с краснокнижными растениями и животными и включен в состав особо-охраняемой природной территории (ООПТ).

«Планируется создать еще три ООПТ. Два государственных природных заказника: «Холодная балка» недалеко от села Малиновка Бахчисарайского района и «Лименская долина» в Симеизе. Парк-памятник садового искусства «Морской прибой» будет создан в Кореизе. Завершение работ запланировано на следующий год. В результате общая площадь ООПТ увеличится почти на 112 гектаров», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии регионального Министерства экологии и природных ресурсов. Сейчас на территории республики 194 особо охраняемых природных территории регионального значения общей площадью около 97 тысяч гектаров.

В Минприроды региона уточнили ТАСС, что работы по созданию парка «Морской прибой» ведутся в Крыму с 2000 года. Он создается на площади 8,8 га с целью охраны и сохранения в естественном состоянии уникального для Южного берега Крыма паркового комплекса, который объединяет на своей территории огромную коллекцию видов-интродуцентов, включающих в себя особо редкие растения, в том числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым.

На территории произрастают земляничное красное дерево, можжевельник высокий, сосна Станкевича, фисташка туполистная, тис ягодный, сосна аллепская, обитают лисы, зайцы, желтопузики, ужи, леопардовый полоз, крымский геккон медянка, немало цикад, богомолов, крымских скорпионов, бакланы, лебеди, пеликаны, клуши, розовые скворцы, чайка-хохотун, и другие.