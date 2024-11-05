На передовую отправили «буханку» и спецтехнику

Поддержка фронта, помощь бойцам специальной военной операции и их семьям занимает важное место в жизни сотрудников Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Накануне Дня народного единства руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев передал от следкома в 126-ю отдельную Гвардейскую бригаду береговой обороны Черноморского флота модернизированный УАЗ 452. Боевая «буханка» была оперативно доставлена на передовую.

А севастопольские следователи передали на один из кораблей Черноморского флота технические приборы, которые помогут выполнять поставленные задачи.