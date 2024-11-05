Маршрут №84 оставили измененным

По многочисленным просьбам пассажиров, автобус №84 продолжит ходить через авторынок — по Фиолентовскому шоссе, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Изменения произойдут уже с 5 ноября. А автобус №83 будет курсировать по старой схеме — через улицу Вакуленчука.

Маршруты автобусов №83 и №84 меняли в начале лета, так как реконструировалась развязка ПОР, ул.Вакуленчука и Фиолентовское шоссе. С 1 ноября, когда движение возобновили, автобусы пошли по старой схеме. Но, как оказалось, проезд по дороге через авторынок тоже нужен.