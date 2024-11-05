Крымские астрономы разрабатывают ПО для поиска экзопланет и комет
Крымская астро-физическая обсерватория начала разработку программного обеспечения (ПО), которое позволит ученым открывать экзопланеты (планеты, находящиеся вне солнечной системы), сообщил ТАСС научный сотрудник Крымской астро-физической обсерватории Сергей Назаров.
«Мы планируем начать открывать экзопланеты, для этого нам необходимо собственное программное обеспечение. Сейчас оно развито в России не во всех направлениях, мы уже занимаемся разработкой. Я надеюсь, что в следующем году мы уже начнем эксперименты по открытию экзопланет — я уже подготовил почву для этого с точки зрения телескопов, наблюдения, методик, осталось только ПО», — сказал он.
Ученый отметил, что также в обсерватории планируют научиться открывать кометы и транснептунные тела: «В советское время здесь открыли две коменты, с тех пор эта работа приостановилась, а транснептунники и экзопланеты у нас еще не открывали».