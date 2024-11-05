Футбольные болельщики могут выиграть автомобиль

В конце сезона 2024 года ФК «Севастополь» разыграет среди своих самых преданных болельщиков, посетивших не менее 12 домашних игр, главный приз — автомобиль KAIYI X3 PRO.

Участником может стать любой болельщик старше 16 лет, но начинать готовиться к розыгрышу нужно было еще в апреле-мае, получив Дневник болельщика при покупке билета в кассе стадиона и вклеивая в него специальные фишки за каждую игру.

Розыгрыш проведут 16 ноября на последнем домашнем матче на поле стадиона СОК «Севастополь».

Организаторы лотереи предупреждают, что НДФЛ в размере 35% от части той стоимости приза, что превышает 4000 рублей, оплачивает победитель.