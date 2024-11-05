Альманах «Зеленая лампа» посвятили 110-летию Первой гимназии

Вышедший в свет 53-й выпуск литературно-художественного альманаха «Зеленая лампа» Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина полностью составлен из литературных творений выпускников 2024-2025 учебного года и является творческим развитием курса «Севастополь и Крым в русской литературе», разработанного директором гимназии и учителем русского и литературы Виктором Оганесяном.

Поскольку директор сам и реализует этот проект, нынешний выпуск можно рассматривать как своеобразный двухлетний отчет. Девятиклассники, с которыми он начал этот курс, сейчас учатся в 11-м классе.

Альманах состоит из восьми частей, которые затрагивают творчество Пушкина, Грина, Маршака, Маяковского. Однако главное — это творчество самих ребят, то, как они, вдохновляясь поэзией классиков, воспринимают современный мир.

«Я давно мечтал собрать все, что написано о Крыме и Севастополе, хотя бы в нескольких абзацах, в нескольких стихотворениях, в редких, порой случайных, письмах и воспоминаниях. Я уже не говорю о крымских строках Пушкина, путевых заметках Грибоедова, «Севастопольских рассказах» Толстого, «Черном море» Паустовского, «Севастопольском братском кладбище» Фета, «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского... Постепенно складывалась единая программа, которую мне хотелось реализовать...» — написал в предисловии В.Оганесян.

А еще он упомянул, что однажды увидел книгу выпускника гимназии Антона Меснянко «Отдыхай, как Пушкин» и понял, что задуманное уже блестяще реализовано. Что ж, тем больше аргументов запустить курс, внеся в него некоторые правки и изменения. Да и отступать было некуда — в течение двух лет ученики уже вдохновлялись рассказами, очерками, романами, поэзией о Севастополе.

Особенность курса — начинать и заканчивать тему в течение одного урока, включая написание творческих работ. И без домашних заданий, дабы не было соблазна привлечь взрослых членов семьи.

Способы побудить к творчеству применялись разные, например, поиграть в журналистов, которым нужно за 15 минут «заткнуть дырку» в номере, написав срочный репортаж или зарисовку без оглядки на интернет. Потом сам учитель бывал удивлен результатом: интересно, нестандартно, дерзко. Как у Маяковского!

«И мы погрузились в мир Маяковского. Каламбурили. А так, как он, не мог никто каламбурить. Искали составные, необычные рифмы, А потом придумывали свои, но главное, читали стихи. Я им помог, потому что люблю Маяковского, умею читать его «лесенку». Вот по этой винтовой лестнице мы и взбирались на поэтический Олимп. Вошли в азарт. Вместо одного урока рифмовали целых три занятия», — делится директор, и зачитывает восьмистишие (в подражание Маяковскому) Даши Москалевой:

— Я сразу понял: день хороший,

В кастрюле борщ увидев с луком,

В окне стоял денек погожий,

Учить уроки — это скука.

А в том лесу, что был вдали,

Мелькнули белые стволы.

Вы дома усидеть смогли бы

В такой хороший день весны?

Кроме журналистов, ребята также становились на уроках экскурсоводами, поэтами, психологами... На предложение создать по портрету психологический образ Грина, гимназист Лев Адамский написал: «Он любит не загруженную действительность, атмосферу, в которой приятно думать. Аккуратный белый кораблик и большие облака переносят в промежуточную реальность Грина. Тон меланхолик или холерик. Склонен к интроверсии. Часто не спит, размышляет, это видно по уставшему взгляду. Не готов долго привязываться к чему-либо. Возможно, чем-то расстроен или разозлен».

Отдельная страница — «Севастополь в творчестве иностранных литераторов». Навскидку, это Марк Твен, Адам Мицкевич, Янка Купала...

Очередной урок в 11-Б В.Оганесян посвящает творчеству... Редьярда Киплинга и истории написания им стихотворения «Атака легкой бригады», что предприняли во время Крымской войны англичан под Балаклавой. В ходе урока сплелись история и литература, смешались удивление и драматизм.

У автора курса — далеко идущие планы по развитию идеи и ее продвижению.

— Я очень надеюсь, что найдется молодой учитель, который напишет учебник «Севастополь и Крым в родной литературе», взяв за основу разработанный мною курс, — поделился В.Оганесян. И в подтверждении жизненности идеи зачитал строки из альманаха, которые написал девятиклассник Иван Топчий: «Уроки родной литературы развили во мне любовь к русской литературе, Севастополю, одному из самых необычных городов, в котором мне довелось побывать».

Осталось напомнить, что 110-летие основания Севастопольской гимназии №1 будут отмечать в декабре 2024 года.