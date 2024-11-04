Выставка на Нахимова будет работать до конца января

В День народного единства в Севастополе на площади Нахимова начал работать мультимедийный автопоезд «Россия — Моя история».

Художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике представили историю страны с древнейших времен и до наших дней ярко, увлекательно и объективно.

Уникальный просветительский автопоезд создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Это часть большого проекта исторических парков, расположенных в 26 городах от Владивостока до Луганска и Мелитополя.

«Очень символично, что выставка открылась именно сегодня, 4 ноября, в День народного единства», — подчеркнул на открытии губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Площадь Нахимова выбрана для выставки специально. Это центр Севастополя, поэтому максимально доступен и удобен.

Депутат Законодательного Собрания, руководитель проекта мобильного автопоезда «Россия. Моя история» Максим Виноградов рассказал, что работа над проектом шла на протяжении двух лет. Гости могут посетить пять мультимедийных трейлеров автопоезда. Основу исторической экспозиции составляют выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». В профориентационном блоке представлены материалы проектов «Билет в будущее» и «Россия — мои горизонты».

— В каждой экспозиции есть элементы интерактива, где посетитель может прикоснуться к волшебной книге, подкрутить радио и настроить на нужный год или запустить ракету в космос, — рассказал М.Виноградов.

Мобильная просветительская экспозиция на пл.Нахимова будет работать о конца января. Бесплатные экскурсии организуют для групп школьников с понедельника по пятницу в 9.00, 11.00 и 14.00, а для всех желающих — по будням в 17.00; в субботу и воскресенье в 9.00, 11.00, 14.00 и 16.00.

Для посещения выставки нужно записаться заранее: по телефону +7 (910) 484-04-60 или на сайте проекта по ссылке.