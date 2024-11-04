В Феодосии строят катамараны для экскурсий по Финскому заливу

Крымский судостроительный завод «Море» построит экскурсионные корабли типа «Котлин» для экскурсий по Неве и Финскому заливу, их спуск на воду ожидается в 2026 году, сообщил ТАСС министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян.

В сентябре 2023 года генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Владимир Середохо сообщал ТАСС, что компания рассматривает возможность расширения своих площадок в Крыму, в частности на заводе «Море». Ранее о строительстве катамаранов в Крыму не сообщалось.

«Акционерное общество «Судостроительный завод «Море» выведено из процедуры банкротства. Обеспечено заказом по строительству четырех экскурсионных кораблей типа «Котлин». Спуск на воду катамаранов ожидается в 2026 году», — сообщил А.Агаджанян.

В целом, по словам министра, крупные промышленные предприятия в республике, том числе судостроительной отрасли, загружены заказами на 100%. Проект пассажирского катамарана 04580 «Котлин» был адаптирован к особенностям эксплуатации в акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны могут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Количество пассажиров — до 200 человек, эксплуатационная скорость судна — 26 узлов.

В апреле 2024 года на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась церемония спуска скоростного катамарана проекта «Котлин» «Форт Александр I». Это третье судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта.

О заводе

Завод «Море» расположен в Феодосии, основная продукция — суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа «Зубр», производил теплоходы «Ракета», «Восход», «Комета». Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В марте 2022 года госкорпорация «Ростех» передала судостроительный завод «Море» в собственность ОСК.