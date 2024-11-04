Установят еще один светофор

Местом установки очередного светофорного объекта станет площадь Восставших, точнее, поворот с площади на улицы Частника и 6-я Бастионная.

Вероятно, светофоры на переходе будут оснащены кнопками. Такое решение должно упорядочить пешеходное движение и увеличить пропускную способность данного участка дороги.

Работы на пл.Восставших уже начались, их выполняет ГБУ «Севастопольский Автодор». В первую очередь, рабочие выровняли провалившуюся часть перехода на выезде с ул.6-й Бастионной.

Как объяснили в департаменте транспорта, завершить все работы по установке светофоров планируется до конца ноября.