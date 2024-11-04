Подземный переход открыли

Стоимость капитального ремонта подземного перехода на остановке «Памятник Матросу Кошке» сократилась на 50 миллионов.

Вечером 1 ноября переход заработал. Но в эксплуатацию объект не сдан: подрядчик проводит работы по устранению замечаний и благоустройству близлежащей территории.

— В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы досрочно завершили работу по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода ... В настоящее время ведутся работы по очистке, помывке перехода, а также работы по установке электротехнического оборудования, которое в ближайшее время обещают установить, — сообщил журналистам заместитель директора департамента транспорта Николай Максимов

Он также отметил, что по поручению губернатора в процессе ремонта была проведена работа с подрядными организациями и заказчиком по изменению ряда технических решений. В результате стоимость госконтракта снижена на 50 миллионов. Сэкономленные деньги будут перераспределены по предприятиям дептранса.

На данный момент ведутся пусконаладочные работы лифтов, которые, как оказалось, будут работать для всех, а не только для инвалидов.

— Любой человек может ими воспользоваться, — пообещал замдиректора департамента транспорта.