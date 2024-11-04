Открывают филиал правительственного института

Филиал федерального государственного научно-исследовательского «Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ» будет создан на базе Севастопольского государственного университета.

«Создать севастопольский филиал федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации», — говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Институт занимается научным,методическим и экспертным сопровождением деятельности по подготовке государственно важных правоформирущих решений, аргументированных экспертных заключений.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации начал свою деятельность в 1923 году. В 1963 году переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства (ВНИИСЗ). Институту было поручено осуществление исследований теоретических и практических проблем, связанных с совершенствованием советского законодательства. В 1991 году институт был передан в ведение Верховного Совета РСФСР и стал носить современное название. С 1993 года — подчинен Правительству Российской Федерации.