Осужден агент СБУ, пытавшийся взорвать военнослужащего в Джанкое

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 62-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды; незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, незаконном изготовлении взрывного устройства.

Следствием установлено, что сотрудник спецслужб Украины разработал план по устранению военнослужащего, который ранее проходил службу в ВСУ, а после вхождения Республики Крым в состав России перешел в ряды Вооруженных Сил РФ. Для совершения убийства куратор склонил к негласному сотрудничеству жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе, являющегося гражданином Украины. По заданию СБУ тот приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, арендовал квартиру рядом с местом проживания будущей жертвы.

23 сентября 2023 года близ дома по улице Садовая в Джанкое симферополец установил на днище автомобиля военнослужащего взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Но в момент взрыва жертвы в автомобиле не было.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками ФСБ. Судом мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.