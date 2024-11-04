Набережную оденут в гранит

Реконструкция набережной Приморского бульвара ведется в рамках утвержденного архитектурно-художественного проекта для обновления прибрежной зоны и обеспечения ее безопасности, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Перед началом работ были проведены комплексные проектно-изыскательские мероприятия и получено положительное заключение экспертизы. Изучая историю набережной, эксперты пришли к выводу, что объекты из бутовой кладки, а подпорная стенка в районе Памятника затопленным кораблям сложена как раз из бута, разрушались стихией неоднократно. Поэтому было решено применить бетон и гранит.

В настоящий момент работы по укреплению подпорной стены стены ведутся полным ходом. С нее сбита штукатурка и смонтирован металлический каркас — основа для облицовки гранитом. По периметру набережной со стороны воды будет устроен бетонный парапет, который защитит пешеходную зону от волн и обеспечит безопасность прохожих.

«Данный парапет предусмотрен проектом именно для укрепления набережной и усиления прибрежной линии. При этом доступ к воде по линии набережной сохраняется», — уточнили в пресс-службе правительства города.

Набережная уже не объект культурного наследия

Согласно приказу Севнаследия от 5 декабря 2022 года, из состава объекта культурного наследия регионального значения Приморский бульвар исключены набережная и Екатерининский сквер. Такое решение чиновники управления охраны культурного наследия объяснили наличием там современной застройки.

С началом ремонта набережной в августе 2024 года в соцсетях по этому поводу разгорелась бурная дискуссия между главой Севнаследия Ириной Масликовой и Степаном Самошиным, тогда заместителем председателя регионального отделения ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Общественник настаивал, что отрезанные три гектара от Приморского бульвара — это опасный прецедент. С таким подходом, мол, теперь из охранной зоны можно повырезать территории и других объектов культурного наследия — Исторического бульвара, Сапун-горы...

И.Масликова парировала, что изменение границ ОКН «Приморский бульвар» к новой стройке на этой территории не приведет, но позволит провести благоустройство: исключенные из состава ОКН территории все еще входят в единую охранную зону.

В сентябре, когда подпорную стенку на набережной очистили от штукатурки времен градоначальника Куницына, С.Самошин предложил внести изменения в проект реконструкции набережной и сохранить открытой бутовую кладку этой подпорной стены.

«Подпорная стена под современными солнечными часами возникла в 1905 году и сто лет оставалась без штукатурки, прекрасно вписываясь в ансамбль Приморского бульвара, чьи подпорные стены, скамьи, лестницы и мостик были сложены из природного камня (дикого и штучного). Замазали ее в 2008 году при «куницынской» реконструкции бульвара: видимо, решили, что так будет «наряднее», как у нас говорят», — объяснил С.Самошин и призвал департамент городского хозяйства «исправлять ошибки прошлого, а не повторять их».

Теперь же стало ясно, что подпорную стенку не только не оставят в первозданном виде и даже не оштукатурят обратно, а облицуют гранитом.

К слову, С.Самошин 23 сентября был избран председателем Совета севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.