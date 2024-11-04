На Дергачи проложат новую дорогу

Госконтракт на проектирование в 25,35 млн рублей достался краснодарской фирме ООО «Тракт». Четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожками пройдет сквозь лесную посадку от кольца с якорем на пересечении улицы Второй обороны и шоссе Генерала Моргунова до Лабораторного шоссе, с выходом к улице Горпищенко. Длина проектируемого участка — 1,42 км.

Заказчик работ — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры», инвестор — департамент транспорта Севастополя. Срок сдачи проекта — 20 декабря 2024 года.

Начало строительства новой дороги намечено на 2025 год.