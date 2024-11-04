Министерство обороны РФ поможет с ремонтом Братского кладбища

Такой ответ на свое обращение в Министерство обороны РФ, получил депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин.

«Ваше обращение по вопросу присвоения Братскому кладбищу героев Крымской войны и Свято-Никольскому храму статуса федерального военно-мемориального комплекса и передачи этих объектов в ведение Минобороны России рассмотрено.

Министерство обороны готово принять участие в организации работы по ремонту и благоустройству кладбища. В ноябре 2024 года планируется направить в г. Севастополь рабочую группу для проведения рекогносцироваки, согласования и определение порядка благоустройства Братского кладбища героев Крымской войны и Свято – Никольского храма», – сказано в ответе, который подписал Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

О результатах работы рабочей комиссии К.Затулина, который в начале ноября и направил оба предложения в адрес главы ведомства, пообещали проинформировать дополнительно.

Напомним, что в своем обращении депутат ГД напомнил, что в черте Братского кладбища расположены могилы Горчакова, Тотлебена, Хрулева и многих других солдат, матросов, офицеров, генералов и адмиралов — героев Крымской войны. За прошедшие столетия к ним присоединились погибшие на линкоре «Новороссийск» и подводной лодке «Курск».

Между тем, нынешнее состояние Братского кладбища явно оставляет желать лучшего.