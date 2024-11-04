Будут готовить инженеров в сфере интеллектуальной энергетики

На базе Института ядерной энергии и промышленности СевГУ заработала уникальная сетевая международная программа, которая позволит студентам получить дополнительный диплом по специальности «Инженер по цифровому моделированию распределения сетей».

Как рассказала директор института Юлия Омельчук, программа будет встроена в основную программу образования по электроэнергетике и электротехнике, она рассчитана на восемь месяцев. Студенты в свободное от учебы время будут слушать лекций онлайн, практическая же часть пройдет в лаборатории Севастопольского государственного университета Energynet.LAB.

— Ранее это была базовая кафедра Energynet. Она оснащена оборудованием в области современной цифровой энергетики. Фактически, это магистерская программа, но по ней будут учиться студенты бакалавриата и магистратуры, — сказала Ю.Омельчук.

Всего в программе примут участие четыре вуза: кроме СевГУ, это Казанский энергетический, Новосибирский технический университеты, а также энергетический вуз из Алма-Аты. В результате серьезного теоретического и практического отборов (конкурс составил три человека на место), в программе принимают участие 51 студент, большинство из СевГУ.

— Отрадно, что именно студенты-бакалавры показали очень подробные базовые знания в области электротехники. Студенты получат новые современные компетенции в области энергетики, которые позволят им пройти практику и трудоустроиться в ведущих энергетических компаниях страны даже без конкурса, — сообщила Ю.Омельчук.

Перезагрузка

По сути, речь идет о перезагрузке программы Energynet, это означает переориентацию и переформатирование существующих базовых кафедр на новые задачи современной энергетики в свете происходящих в мире событий.

В рамках программы уже существующая Energynet.LAB, будет получать новое современное программное обеспечение от партнеров. Это подтвердил и ректор СевГУ Владимир Нечаев. Он оценил программу, как новый этап в развитии всей системы традиционного энергетического и технологического образования.

— Многие годы функционировала система магистратуры Energynet. Ее логическим результатом является формирование лаборатории интеллектуальных энергетических систем. Сейчас лаборатория будет задействована для подготовки нового поколения специалистов в области современной интеллектуальной энергетики, а ее основным результатом станет трудоустройство наших выпускников в ведущие российские энергетические компании, в систему российской энергетики, дальнейшая их работа в Севастополе и за его пределами, — рассказал В.Нечаев.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», В.Нечаев пояснил, что основным продуктом программы станут ее выпускники. Для Севастополя это будет иметь безусловный смысл.

— Поскольку это будет трансформация энергетической отрасли, в том числе сетевого хозяйства национального масштаба, в том или ином виде программа затронет севастопольские энергетические сети. Когда именно и в какой степени будет предусматриваться и проводиться программа модернизации, зависит от руководства самих севастопольских организаций. Я абсолютно уверен, что в тот момент, когда динамика по внедрению современных технологий развернется в севастопольских сетях, большим преимуществом станет именно наличие в Севастополе образовательной программы, нацеленной на этот профиль и соответствующей лаборатории, — сказал ректор.

Он также подчеркнул, что ежегодно выпускники магистратуры СевГУ трудоустраиваются в Севастополе, в том числе в КБ «Коммутационной аппаратуры», они также работают в зарубежных компаниях.

— Это говорит о том, что на базе этой образовательной программы нам уже удалось подготовить поколение специалистов в области интеллектуальной энергетики, — считает В.Нечаев.