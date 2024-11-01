За госизмену получил 16 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя Николая Лозенко к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным по делу о государственной измене. Мужчина передавал на Украину информацию о нахождении военнослужащих и техники Вооруженных сил России. Севастополя.

«Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя Николая Лозенко. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). С учетом наказания по предыдущему приговору суд приговорил Лозенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 340 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

С.Лозенко — бывший украинский военный летчик. В 2017 году в Мелитополе представитель службы безопасности Украины привлек его к сотрудничеству.

По заданию с июля 2022 года С.Лозенко вел в Севастополе фото- и видеосъемку, передавал данные о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, подыскивал людей из числа бывших военнослужащих, которые готовы сотрудничать с СБУ. В качестве связи он использовал спутниковый терминал, флеш-накопители и ноутбук. Кроме того, в обязанности С.Лозенко входило обеспечение сохранности тайника на территории города, где хранили тротил для диверсий.