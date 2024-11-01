Убийце бывшего командира подлодки «Краснодар» вынесен приговор

Сергея Денисенко, который по заказу СБУ застрелил офицера в отставке Станислава Ржицкого, приговорили к 25 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Судом установлено, что в октябре 2022 года бывший глава Федерации карате Украины С.Денисенко вступил в организованную группу под руководством службы разведки Украины и получил задание убить бывшего капитана подводной лодки «Краснодар», который после отставки работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

Агент СБУ следил за С.Ржицким, изучал маршруты его передвижения и застрелил утром в парке на пробежке 10 июля 2023 года. Киллера задержали на следующий день в Туапсе.

Суд признал 65-летнего С.Денисенко виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, организованной группой лиц, по найму; незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой; государственная измена, и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы и штрафом в 500 тысяч рублей.

В пользу гражданского истца — отца убитого судом с осужденного взыскано пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Базировавшейся в Севастополе подлодкой Черноморского флота «Краснодар» капитан 2 ранга С.Ржицкий командовал с декабря 2016 года по август 2022-го.