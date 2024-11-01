Техобслуживание газового оборудования опять подешевело

С 1 ноября 2024 года в Севастополе действуют новые цены на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Напомним, что после октябрьской национализации ПАО «Севастопольгаз» в городе был установлен единый тариф на техобслуживание газового оборудования, такой как в ГУП «Севастопольгаз». А с 1 ноября 2024 года и этот тариф снизили.

Как объяснил губернатор города в своем телеграм-канале, снизили еще на 11% — с 2650 до 2388 рублей.

Но это какая-то абстрактная цифра. На деле же у каждого потребителя свой набор газовых приборов: колонка, плита или варочная панель и духовка, счетчик, котел... С тарифами на их обслуживание (в зависимости от технических особенностей оборудования) можно ознакомиться на сайте ГУП «Севастопольгаз». Они же действительны и для ПАО «Севастопольгаз».

Мы же приведем для примера самый простой вариант: внутриквартирный газопровод — 150 руб., счетчик — 185 руб., 4-комфорочная газовая плита — 613 руб., газовая колонка — 919 руб. Итого — 1867 руб.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8692) 41-77-10, (8692) 41-77-11.