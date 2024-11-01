Скульптуру «Севастопольский вальс» просят установить к 9 мая 2025 года

Установить «Севастопольский вальс» В.Стефановский просит обязательно на Приморском бульваре.

С данным проектом он уже неоднократно обращался к городским властям и даже к членам Архитектурно-художественного совета, однако понимания так и не нашел. Законодательное собрание в своем новом составе, по мнению В.Стефановского, должно по-иному отреагировать на его инициативу и вынести правильный вердикт. С этой целью активист приводит несколько кажущихся ему неоспоримыми аргументов.

«На протяжении всего периода украинской администрации жители города своей главной задачей считали сохранение духа и самобытности Севастополя, его культуры и традиций. И это находило понимание у властей города», — пишет в своем обращении В.Стефановский, напоминая об установке памятника Екатерине II и знака, посвященного Александру Пушкину, со смотровой площадкой на Фиоленте. Кстати, смотровая площадка — идея и воплощение самого автора обращения.

Выбор места установки для «вальса» В.Стефановский объясняет тем, что именно во время прогулки по Приморскому бульвару 9 мая 1955 года мелодия песни «заиграла в голове композитора» Константина Листова, которую он посвятил Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Нетрудно подсчитать, что 9 мая 2025 года вальсу должно стукнуть 70.

Напомним, что в согласовании установки скульптуры на Приморском бульваре В.Стефановскому отказывает Севнаследие из-за того, что территория бульвара — объект культурного наследия. Автору инициативы неоднократно предлагали рассмотреть иные варианты размещения композиции, в том числе на площадке между театром им.Луначарского и гостиницей «Севастополь».

«Другие места — вне рассмотрения», — настаивает общественник.