Севастопольские долгострои обещают достроить

Проблемные многоквартирные дома будут достроены при участии местных фондов развития территорий.

Такое поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов на основании прокурорского мониторинга по соблюдению прав дольщиков.

К началу сентября на территории России выявлено 159 объектов, сроки окончания строительства которых могут быть сорваны, а обязательства перед дольщиками не исполнены, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении 39 таких объектов в Севастополе, Хакасии, Краснодарском, Пермском, Хабаровском краях, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийский автономном округе публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» принято решение о завершении их строительства при участии региональных фондов.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на данный момент в Севастополе семь долгостроев: I и II очереди на пр.Победы, 29-А, ул.Горпищенко, 104-В, ул.Артдивизионовская, 4, 6, 8, и три корпуса по адресу ул.Парковая, 14.