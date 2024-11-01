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Севастопольские долгострои обещают достроить

Хрулёва Инга

Проблемные многоквартирные дома будут достроены при участии местных фондов развития территорий.

Такое поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов на основании прокурорского мониторинга по соблюдению прав дольщиков.

К началу сентября на территории России выявлено 159 объектов, сроки окончания строительства которых могут быть сорваны, а обязательства перед дольщиками не исполнены, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении 39 таких объектов в Севастополе, Хакасии, Краснодарском, Пермском, Хабаровском краях, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийский автономном округе публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» принято решение о завершении их строительства при участии региональных фондов.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на данный момент в Севастополе семь долгостроев: I и II очереди на пр.Победы, 29-А, ул.Горпищенко, 104-В, ул.Артдивизионовская, 4, 6, 8, и три корпуса по адресу ул.Парковая, 14.