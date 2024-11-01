Приглашают на Мекензиевы горы садить лес

Как сообщила пресс-служба правительства города, в пятницу, 8 ноября, на территории Мекензиевского участкового лесничества на площади в 6,3 га будут сажать сосну Брутийскую, более известную здесь как сосна Станкевича. Под новый лес отдан четвертый выдел 10-го квартала (координаты 44.655877, 33.611434).

Присоединиться к мероприятию в удобной одежде и с хорошим настроением можно в 9:00.

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