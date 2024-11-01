Первую поликлинику оснастили аппаратом для исследования костной ткани

Аппарат денситометр является уникальным и относится к экспертному классу. Об этом сообщается на официальной странице правительства Севастополя в соцсети.

Стоимость денситометра — примерно пять миллионов рублей, приобрести данный аппарат стало возможно благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

С помощью нового оборудования можно будет диагностировать на ранней стадии, например, остеопению и остеопороз, измерять минеральную плотность костной ткани, ее структуру и толщину кортикального слоя костей. Это означает, что пациенты, которые в этом нуждаются, смогут своевременно начать лечение, чем снизить риск переломов. Кроме того, оборудование позволяет проследить динамику проводимого лечения.

Продолжительность самого исследования — от 20 до 30 минут. Очевидный его плюс — в наименьшей (в 400 раз) лучевой нагрузке по сравнению с рентгенографией.

Также сообщается, что денситометр — первый и пока единственный такой аппарат в бюджетной медицине Севастополя и Республики Крым.

Персонал для обслуживания аппарата уже прошел необходимое обучение. Пройти же исследование на денситометре можно будет по направлению профильного специалиста, в соответствии с медицинскими показаниями.