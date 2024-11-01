Обсудили, как защитить Крым с моря и строить корабли

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел встречу с полпредом президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой региона Сергеем Аксеновым.

«Обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений и антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятий и организаций», —сообщали ТАСС сообщили в аппарате помощника Президента.

Также Н.Патрушев провел совещание с руководителями судостроительных предприятий Крыма. Обсуждались перспективы развития заводов и верфей, дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины.

Отдельное внимание было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.

Морская коллегия РФ создана для обеспечения проведения национальной морской политики страны, защиты ее национальных интересов и укрепления обороноспособности в Мировом океане, осуществления морской деятельности Российской Федерации, а также в целях обеспечения координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.