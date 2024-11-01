Национализация имущества врагов Крыма продолжается

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, в 2024 году будет национализировано 1200 объектов имущества украинских бизнесменов, политиков и олигархов.

«В 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тысячи объектов, из которых 1200 — в текущем году. За его аренду в бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75% — в этом году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей», — написал С.Аксенов в телеграм-канале.

Глава региона заявил, что враги России и Крыма не будут зарабатывать в Крыму, а «их национализированное имущество уже работает на интересы нашей страны и нашей республики». Он призвал бить врагов по всем направлениям, в том числе — по кошельку.

Госсовет Крыма 18 октября 2022 принял закон о возможности признания собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество ООО «Руслайн ко», «Мегастроя», недвижимость Владимира Зеленского и других политиков и бизнесменов.

В новый перечень национализируемого имущества, которое принадлежит поддерживающим киевский режим олигархам и политикам, вошли объекты певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и украинского политика Виталия Хомутынника. Собственностью Крыма также станет имущество и других юридических лиц, в частности ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат».