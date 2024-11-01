Капремонт перехода продолжается

Анонсированное департаментом транспорта на 1 ноября открытие прохода через подземный переход на ул.Героев Севастополя у памятника Матросу Кошке утром не состоялось.

По словам строителей, основные работы на объекте уже завершены. На данный момент доделываются мелкие детали, благоустраивается территория. На открытие прохода подрядчик ждет указания от заказчика. При этом дата, когда пешеходам разрешат спуститься под землю, не разглашается.

— Ждем команды, — объяснил прораб.

Внутренняя отделка туннельной части перехода, освещение, входные группы и лестницы с выделенной для пешеходов с колясками полосой уже готовы. Система видеонаблюдения еще в работе. Не все камеры установлены и подключены, стекло и гранит не отмыты от строительной пыли и мусора. Шахты для лифтов построены, сами лифты уже приехали и стоят рядом в нераспакованных деревянных контейнерах. Сборкой и установкой, по словам рабочих, будет заниматься другая фирма. Как выяснилось, подъемниками смогут пользоваться только маломобильные пешеходы. Определять маломобильность граждан будет видеокамера, ей же поручено включение и выключение лифтов.

По словам и.о.вице-губернатора Севастополя Павла Иено, после ввода в эксплуатацию для поддержания чистоты и порядка подземный переход будет передан на баланс Севавтодора. Но кто возьмет на себя обслуживание лифтов пока неизвестно.

Матроса Кошку не видно

При осмотре обновленного подземного перехода возникает много вопросов, и в первую очередь, к разработчикам проекта. Исторический памятник герою Севастопольской обороны 1854-1855 годов, участнику Синопского сражения Петру Марковичу Кошке теперь полностью закрыт для обзора высокими входными группами.

У нового перехода вместо четырех осталось всего два выхода. Кроме того, выход со стороны памятника подводникам направлен в противоположную сторону от находящейся там остановки.

— Лестница в противоположной стороне от остановки из города, а с другой стороны выход перекрывает весь памятник Матросу Кошке. Кто это проектировал, не понятно? Явно не в Севастополе? — возмущается местный житель Сергей Волков.

Этот подземный переход построил более 40 лет назад Севастопольский Морской завод на собственные средства и своими силами. А капитальный ремонт ведет с осени прошлого года по госконтракту в 300 млн рублей краснодарская компания «Дорстройкубань-19».