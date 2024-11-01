Грибник нашел в лесу суббоеприпас

Пиротехники спецотряда МЧС России по Севастополю по сигналу из леса за два дня нашли и уничтожили шесть суббоеприпасов, которыми начиняют западные ракеты. Работы по обследованию территории в районе Президентской дороги продолжаются.

О подозрительной находке на линию «101» сообщил грибник. В лесу в листве он заметил металлический круглый предмет размером с теннисный мяч. По указанным координатам в район Президентской дороги сразу же выдвинулись пиротехники спецотряда МЧС. Было установлено, что находка — неразорвавшийся суббоеприпас. Такие сотнями содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать Севастополь.

Специалисты предприняли тщательное обследование лесного массива. С металлодетекторами 15 человек обошли прилегающие территории в поисках неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили еще пять суббоеприпасов того же типа.

«Сам суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него — шевелении, переноске — происходит детонация и разлет на мелкие осколки. Радиус поражения — около 20 метров», — объяснил Арсен Смаилов, заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю.

Все шесть найденных суббоеприпасов были уничтожены на месте. Работы по обследованию лесного массива продолжаются.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Севастополя сохранять бдительность при вылазках на природу: возможны случаи обнаружения взрывоопасных предметов и современного образца, и времен Великой Отечественной войны.

Суббоеприпасы трудно разглядеть в траве и листве из-за небольшого размера и защитного цвета. Прикасаться к ним запрещено!

Обо всех подозрительных находках нужно незамедлительно сообщать по номерам «101» или «112».